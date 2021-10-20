Ahmet Furkan Başdemir, Yılın YouTube Programı Sunucusu Ödülü'nün sahibi oldu

Gelişen Türkiye Ödülleri, DEBA Medya yapım şirketi kurucuları Sinem Demir ve Şevval Başar tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlendi. Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Gelişen Türkiye Ödülleri ''Sağlık Çalışanlarına Minnet Gecesi'' Emre Buga'nın sunuculuğunda gerçekleşti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Başarılı doktorlar ödüllendirilirken aynı zamanda sanat, spor ve siyaset camiasından da değerli isimler törene büyük ilgi gösterdi. Ünlü Sinema ve Müzik yapımcısı Zeki Sincar törenin onur konuğuydu. Şarkı performanslarıyla geceye renk katan sanatçılar, ödüllerini alırken sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Yılın Youtube Programı Sunucusu" dalında ödülü Haberler.com Youtube kanalında içerik üreten sunucu Ahmet Furkan Başdemir aldı. Ahmet Furkan Başdemir ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Sağlık Çalışanlarına Minnet Gecesi adı altında böyle anlamlı bir törende ödül almaktan çok mutluyum. Öncelikle DEBA Medya ailesi Şevval Başar ve Sinem Demir Hanım'a bana bu ödülü layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Her zaman destekleriyle arkamızda olan Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur'a da çok teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Furkan Başdemir

Şevval Başar ve Sinem Demir

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