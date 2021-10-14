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3. Ordu Komutanlığı Bando takımı Bayburt'ta halka konser verdi

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3. Ordu Komutanlığı Bando takımı Bayburt'ta halka konser verdi

3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından Bayburt'ta konser düzenlendi.

BAYBURT (İHA) - 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı tarafından Bayburt'ta konser düzenlendi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando Takımı Bayburt'ta Saray Bahçesi'nde konser verdi. Vatandaşların beğeniyle takip ettiği konserde, bando takımı repertuvarındaki 11 eseri seslendirdi.

Vatandaşlar, Türk milletinin 7'den 70'e herkesin ezbere bildiği Çanakkale Türküsü ve Plevne Marşı'na eşlik etti.

3. Ordu Komutanlığı Bölge Bando takımı, ilkini Trabzon'da, ikincisini Rize'de, üçüncüsünü ise bugün Bayburt'ta düzenlediği konserin sonuncusunu ise Erzincan'da düzenleyecek. Halkın ilgi gösterdiği konserde, düzenlenen etkinlikten vatandaşlar memnun kaldıklarını dile getirdiler. - BAYBURT

3. Ordu Komutanlığı Bando takımı Bayburt'ta halka konser verdi

3. Ordu Komutanlığı Bando takımı Bayburt'ta halka konser verdi

3. Ordu Komutanlığı Bando takımı Bayburt'ta halka konser verdi

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