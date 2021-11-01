1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? AÇIKLANDI Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Gelinim Mutfak'ta yarışması bu sene Demet Akalın ile devam ediyordu ancak Akalın yarışmayı bıraktığını duyurmasının ardından bu hafta sunan isim Mehmet Ali Erbil oldu. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?

1 KASIM GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Gelinim Mutfakta programı tüm heyecanıyla devam ederken, bugün birinci olan ve çeyrek altını kazanan gelinin kim olduğu araştırılan konular arasında yerini aldı. Hafta içi her gün Kanal D izleyicisi karşısına çıkan Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler Ballı Susamlı Tavuk tarifi deneyerek kayınvalidelerin beğenisine sundu. Birinci olan ve çeyrek altını kazanan izim YEŞİM oldu.

Aslıhan: 15

Yaren: 18

Yeşim: 19

Havvanur: 8

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