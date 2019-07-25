Mağazaya kaçak ilaç operasyonu

Kayseri'de bir giyim mağazasında cinsel uyarıcı hap sattığı iddia edilen iş yeri sahibi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir konfeksiyon ve giyim mağazasında, yurt dışından kaçak yolla getirilen cinsel uyarıcı ilaç ve halk sağlığını bozan ürünler satıldığını belirledi.

Mağazaya operasyon düzenleyen polis, iş yeri sahibi B.A'yı gözaltına aldı.

Mağazada yapılan aramada, bin 38 kutu cinsel uyarıcı hap, insan sağlığına uygun olmayan 250 kutu ilaç ve tıbbi içerikli ürün ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA