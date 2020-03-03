Mağazalardan 100 bin liralık kıyafet çalan 6 şüpheli yakalandı (2)
6 KİŞİ TUTUKLANDIKocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
03.03.2020 20:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:29
6 KİŞİ TUTUKLANDI
Kocaeli'nin İzmit ve Başiskele ilçelerindeki mağazalardan 100 bin TL değerinde giyim eşyası çalan Azerbaycan ve Gürcistan uyruklu 6 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA