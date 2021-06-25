Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: BEYLİKDÜZÜ'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadından biri yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadından biri yakalandı. Kadınların çeşitli alışveriş mağazalarında hırsızlık anları kameraya yansırken, yakalanan kadın tutuklandı. Polis ekipleri, 28 Ocak ve 23 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü'nde yankesicilik suretiyle 11 ayrı olayda 9 adet cep telefonu, 2 adet çanta ve 2 adet cüzdanın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 11 ayrı hırsızlığın gerçekleştiği adreslerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden G.S. (29) isimli kadını önceki gün Beylikdüzü İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan G.S., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA
Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Vladimir Putin Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Halit Ergenç Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.6.2021 10:45:41. #1.15#

title