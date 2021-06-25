Son dakika: MAĞAZALARDA YANKESİCİLİK YAPAN KADINLAR KAMERADA

Son dakika haberler: BEYLİKDÜZÜ'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadından biri yakalandı.

BEYLİKDÜZÜ'nde yankesicilik yöntemiyle hırsızlık yapan yabancı uyruklu 3 kadından biri yakalandı. Kadınların çeşitli alışveriş mağazalarında hırsızlık anları kameraya yansırken, yakalanan kadın tutuklandı. Polis ekipleri, 28 Ocak ve 23 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü'nde yankesicilik suretiyle 11 ayrı olayda 9 adet cep telefonu, 2 adet çanta ve 2 adet cüzdanın çalındığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, 11 ayrı hırsızlığın gerçekleştiği adreslerde güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri inceleyen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerden G.S. (29) isimli kadını önceki gün Beylikdüzü İlçesi Atatürk Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan G.S., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı