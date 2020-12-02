Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
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Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

02.12.2020 20:25 | Son Güncelleme: 02.12.2020 21:00

Son dakika haberi... İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 5 Kasım'da başlayan ulusal karantina sona erdi.

Ulusal karantinanın ardından başkent Londra'da mağaza, bar, restoran ve kafelerin yeniden açıldığı ve sokakların kalabalık olduğu görüldü.

2. aşama Kovid 19 önlemlerinin uygulanacağı Londra'da barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

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3 aşamalı önlem

İngiliz Parlamentosu dün Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümetin aldığı 3 aşamalı önlem kararını onaylamıştı.

Buna göre, ilk aşamada restoran ve barlar ancak 23.00'e kadar açık kalabilecek, mümkünse evden çalışılacak.

2. aşamada, kapalı mekanda başka hane üyesiyle görüşülemeyecek, dışarıdaki buluşmalar ise 6 kişiyle sınırlandırılacak, barlar ancak restoran olarak hizmet verebilecek, alkollü içecekler sadece yemeklerin yanında satılabilecek.

3. aşamada ise kapalı spor salonları hizmet veremeyecek, gerekli olmadığı sürece seyahat edilemeyecek, barlar ve restoranlar ancak paket servisi yapabilecek ve spor etkinlikleri düzenlenemeyecek.

Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi
Son dakika haber | İngiltere'de ulusal karantina sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Acar

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