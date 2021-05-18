Mağazalar açık mı? 19 Mayıs'ta mağazalar açık mı? Mağazalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?

Mağazalar açık mı? 19 Mayıs'ta mağazalar açık mı? Mağazalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte Mağazaların çalışma saatleri ile ilgili detaylar...