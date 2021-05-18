Mağazalar açık mı? 19 Mayıs'ta mağazalar açık mı? Mağazalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Mağazalar açık mı? 19 Mayıs'ta mağazalar açık mı? Mağazalar kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Soruları normalleşme kararı sonrası araştırılıyor. Artan vakalarla birlikte uygulanmaya başlayan 17 günlük tam kapanma sona erdi. İçişleri Bakanlığı bu nedenle kademeli normalleşme genelgesi yayımladı. İşte Mağazaların çalışma saatleri ile ilgili detaylar...
İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. Birçok insan berber ve kuaförlerin son durumu hakkında bilgileri araştırıyor. İşte berberler açık mı sorusunun yanıtı...
MAĞAZALAR AÇIK MI?
Mağazalar hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacak.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde; hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 21.00-5.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
19 MAYIS'TA YASAK VAR MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda 19 Mayıs'ta yasak konusuna değinmedi. İçişleri Bakanlığından da 19 Mayıs'ta yasak olduğuna dair bir genelge yayınlanmadı.
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bayram olarak her yıl ülkemizde coşkuyla kutlanıyor. Bu tarih resmi tatiller arasında yer alıyor. Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı bu özel gün, gençlik bayramı olarak yurdun dört bir yanında kutlanıyor.