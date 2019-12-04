: Mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

04.12.2019 18:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:09

Samsun'da iki alışveriş merkezinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Canik ve İlkadım ilçelerinde 2 alışveriş merkezindeki mağazalardan hırsızlık yapıldığı üzerine çalışma yürüttü.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çaldıkları ürünlerin alarmlarını alüminyum folyoya sararak cihazlardan geçirdiklerini tespit etti.

Şüphelileri belirleyen ekipler, Azerbaycan uyruklu Lalazar L, Bayram L, Tamella H, Kamala A, Gular A. ve Nazım Y, bir mağazada yakalandı.

Ekipler, zanlılara ait araçta yaptıkları aramada çalınan ürünleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Tamella H, Kamala A. ve Gular A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Nazım Y, savcılıktaki ifadesinin ardından Lalazar L. ve Bayram L. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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