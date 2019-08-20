Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında

Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

20.08.2019 16:09
Mağazadan gözlük çalan 2 şahıs gözaltında

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan güneş gözlüğü çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağazadan güneş gözlüğü çalıp çantaya koyarak olay yerinden ayrıldığı iddia edilen İ.S. (53) ile M.G. (38) adlı kadın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edildi. Durum polise haber verildi. Polis tarafından gözaltına alınan İ.S. ve M.G. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.