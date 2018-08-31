Mağazadan Çanta Çalan Kadın Yakalandı

Mağazadan Çanta Çalan Kadın Yakalandı

Samsun’da bir alışveriş merkezindeki mağazadan 2 adet el çantası çalan kadın mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı.

Mağazadan Çanta Çalan Kadın Yakalandı

Samsun'da bir alışveriş merkezindeki mağazadan 2 adet el çantası çalan kadın mağazadan çıkarken alarmın çalması sonucu yakalandı.

Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir alışveriş merkezindeki mağazada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki H.Ü. adlı kadın girdiği mağazadan piyasa değeri 140 lira olan 2 adet el çantasını çalıp yanında getirdiği çantanın içine koyup mağazadan kaçmak istedi. Mağazadan ayrılırken alarmın çalması sonucu güvenlik görevlileri tarafından yakalanan H.Ü., Irmak Polis Merkezi ekiplerine teslim edildi. Polise teslim edilen H.Ü., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

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