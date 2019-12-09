Mağazada satış yapıp gelirini sokak hayvanlarına harcıyorlar

09.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 09.12.2019 11:12

Kastamonu'nun Abana ilçesinde bir grup kadın, açtıkları mağazada ördükleri giysiler ile topladıkları ikinci el eşyaları satarak, gelirini sokak hayvanlarının bakımına harcıyor.



Sokak hayvanlarının tedavi ve beslenme ihtiyaçlarını gidermek isteyen ve kendilerine "Patik Grubu" adını veren kadınlar, bir süre önce pazarda tezgah açıp örgü işleri ve ikinci el giysi satmaya başladı.

Elde ettikleri gelirle mama ve aşı alarak hayvanların bakımlarını yapan grup, daha fazla gelir elde edebilmek amacıyla ilçe merkezinde de satış mağazası açtı.

Grup üyeleri, hayvanseverlerin de katkısıyla sokak hayvanlarına destek verebilmenin mutluluğunu yaşıyor.

Gruba öncülük edenlerden Asiye Coşkun, AA muhabirine, hayvanların aç ve sağlıksız şekilde sokaklarda gezmesine duyarsız kalamadıklarını söyledi.

Gönüllü bir grup oluşturduklarını anlatan Coşkun, "10 civarında üyemiz var. Sağladığımız gelirle mama ve parazit aşılarını kısıtlı sayıda alabiliyoruz. Gelirimizi artırdıkça sokak hayvanlarına desteğimizi yoğunlaştıracağız." dedi.

Grup üyelerinden Dilek Tarakçı ise sokak hayvanlarının yaşadığı sorunların üzücü boyuta ulaştığını belirtti.

Hayvanlar için herkesten destek beklediklerini kaydeden Tarakçı, "İnsan kendini ifade edebiliyor ama onların dili yok. Birçok kez görüyoruz, çöpten yemek arıyorlar, tabii bulabilirlerse. Benim de köpeğim var. Onun karnı tok ama sokaktakilerin aç. Onların bu durumu bizi çok üzüyor. Bu nedenle böyle bir girişimde bulunduk." ifadelerini kullandı.

Yeğeni Merve Güney ile hayvanların bakımını üstlenen Hanife Baş da çok sayıda gebe ve doğum yapmış köpeğin sokakta gezdiğini anlatarak, "Hayvanların parazitlere karşı aşılarını yapıyoruz ancak sayı çok fazla. Kalıcı çözüm için kısırlaştırma şart. Abana ufak bir ilçe, bakımını yapma, barınma ihtiyaçlarını karşılama imkanı yok. Kısırlaştırma yapılmadığı sürece bu sorunlar devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: AA