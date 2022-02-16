HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Mağazada genç kadına teşhircilik yapan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Mecidiyeköy'de bir mağazada çalışan kadına teşhircilik yapan şüpheli E.Ç., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şişli Mecidiyeköy'de önceki gün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan üniversite öğrencisi Kübra S. (23), çocuk bölümünde reyon düzenlediği sırada arkasından bir şüphelinin geldiğini fark etmişti. Müşteri olduğunu düşündüğü şüphelinin giysilere baktığını gören genç kadın, işine devam etmiş ancak giysileri katladığı esnada arkasındaki kişinin garip hareketler sergilediğini hissederek şüpheliyi kontrol etmişti.

Mağazada genç kıza teşhircilik yapmıştı

Olayın ardından Kübra S., bir başka reyonda çalışan arkadaşına telefondan mesaj atarak arkasındaki şüphelinin hareketlerini takip etmesini istemiş ve bunu gören şüpheli, mağazadan çıkarak kayıplara karışmıştı. Olayın ardından mağazanın güvenlik kamerasını inceleyen Kübra S., eline aldığı giysileri siper eden şüphelinin kendisini takip ederek teşhircilik yaptığını görmüştü ve emniyete giderek şikayetçi olmuştu.

Şişli polisi yüzlerce görüntü izleyerek yakaladı

Yaşananların ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Şişli Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Büro ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almış, yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin önce eşkalini belirlenmişti. Yaklaşık 2 gün boyunca görüntü izleyen ekipler, şüphelinin kimliğinin E.Ç. olduğunu tespit etmişti. Şüphelinin başka bir ilçede olduğunu belirleyen polisler, onlarca ekiple dar alan uygulaması yaparak şüpheli E.Ç.'yi kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması ve adli işlemlerinin yapılması için emniyete götürülmüştü.

Şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen E.Ç., ifadesinin alınması için Savcılığa çıkarıldı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine getirilen şüpheli Enes Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.