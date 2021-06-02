Mağazada asma tavan çöktü, müşteriler dışarı koştu

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, mağazanın asma tavanı çökerken, öncesinde tavandan gelen sesi duyan müşteriler, hemen dışarı çıktı.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, mağazanın asma tavanı çökerken, öncesinde tavandan gelen sesi duyan müşteriler, hemen dışarı çıktı.

Aliya İzzetbegoviç Caddesi'nde bulunan mağazanın asma tavanından, saat 15.00 sıralarında, sesler geldiğini duyan personel ve çalışanlar, dışarı koştu. Bu sırada asma tavan, gürültüyle çöktü. İhbar üzerine mağazaya sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, ekipler, iş yerinde hasara yol açan tavan çökmesinin nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları