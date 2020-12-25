Mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu saniyeler içinde çalındı
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Mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu saniyeler içinde çalındı

25.12.2020 14:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:59
Mağazada alışveriş yapan kadının cep telefonu saniyeler içinde çalındı

Okmeydanı'nda bir giyim mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonu, iki kadın tarafından saniyeler içerisinde çalındı.

Okmeydanı'nda bir giyim mağazasında alışveriş yapan kadının cep telefonu, iki kadın tarafından saniyeler içerisinde çalındı. Telefonun çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, S.P Alışveriş yapmak için gittiği bir mağazada işlerini halledip kasaya doğru yöneldi. O sırada telefonu çaldı. Uzunca bir süre konuştuktan sonra telefonu kapatıp montunun cebine koydu. Tam o sırada yanına gelen iki genç kadın saniyeler içerisinde telefonu alıp rahat bir tavırla butikten çıktı. Daha sonra S.P mağazadan çıkınca telefonunun çalındığını anlayarak durumu polise bildirdi.

"Şahıslar daha öncede bir çok olaya karışmış"

S.P polis ekiplerine verdiği ifadesinde " 40 dakika kıyafet denedim. Mağaza içinde bir süre telefonla konuşup telefonu montumun cebine atmıştım. O sırada mağazaya gelen iki kız önüme doğru gelmişlerdi. Ben hiç anlamadan cebimden telefonumu alıp kaçmışlar. Görüntüleri izleyince gördüm. Şikayetçiyim" dedi. S.P., " Bu şahıslar o mahallede daha öncede bir çok olaya karışmış. Yaşlı bir kadının emekli parasını çalarken dolmuşta yakalanınca kaçmışlar" ifadelerini kullandı. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

Saniye Saniye görüntülendi

Öte yandan iki kadının cep telefonunu çalma anları işyerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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