Mağazacıların AVM'lerden "Ciro bazlı kira" talebi
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Mağazacıların AVM'lerden "Ciro bazlı kira" talebi

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, korona virüs salgını ile mücadele döneminde işletmelerin AVM'lerdeki mağazaları kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem,...

23.04.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:38
Mağazacıların AVM'lerden

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, korona virüs salgını ile mücadele döneminde işletmelerin AVM'lerdeki mağazaları kapatmak zorunda kaldığına dikkat çekerek, "Mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro bazı kira talebimiz var" dedi.

KMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, salgınla mücadele döneminde perakende sektörünün tüm oyuncuları arasında işbirliği sağlanmasının, zorlu zamanları atlatmada büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Alışveriş merkezlerinin, perakende sektörünün önemli bir oyuncusu ve paydaşı olduğunun altını çizen Tınastepe, şöyle devam etti:

"Perakende sektörünün gelişiminde ve bu konuma gelmesinde önemli bir rol oynayan ve her zaman paydaşımız olarak gördüğümüz alışveriş merkezleri, mağazalarımızı kapalı tuttuğumuz bu dönemi birlikte atlatmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak görünen o ki, mağazalarımızı açmaya başladığımızda müşteri trafiklerimiz ve dolayısıyla işlerimiz hemen eski haline dönmeyecek. Geçen yılın hacimlerini yakalamamız ise uzun bir süre alacak. Bu süreçte alışveriş merkezlerindeki mağazalarımızda ciro bazlı kira uygulamasına geçilmesi hem alışveriş merkezi yatırımcısı hem de perakendeci için hayati önem taşımaktadır. Artık hem kira hem ortak alan gideri hem de perakendecinin çıkış hakkının kolaylaştırılması noktasında 'yeni normların' belirlenmesi gerekliliği, apaçık ortadadır"

İşletmelerin beklentilerini sıralayan Tınastepe, "Alışveriş merkezleri, operasyonlarımız ve müşterilerimizle buluşmamız açısından büyük önem taşıyor. Bu geçiş döneminde ve sonrasında yeni normlarımızı birlikte belirlemek ve hayatımızı buna göre şekillendirmemiz şart görünüyor. Bu çerçevede, mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var. Fesih konusunda ise 3 ay önceden bildirmek şartıyla çıkış hakkı verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Sektörün önemli gündem konularından biri olan alışveriş merkezlerindeki ortak giderler hususuna da değinen Tınastepe, "Alışveriş merkezlerindeki ortak giderlerin, ciro bazlı düzenlenecek kiraların yüzde 10'unu geçmeyecek şekilde olmasını talep ediyoruz" dedi.

Ciro bazlı kira düzenlemesi yapılmayacak olan mağazaların sürdürülebilir olamayacağını da ifade eden Tınastepe, "Bazı alışveriş merkezlerinin döviz borçlarının devam ettiğini, bu işletmelerin de mutlaka devlet nezdinde bir koruma şemsiyesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. İşini doğru yapan alışveriş merkezleri de sektörün sürekliliği açısından mutlaka korunmalıdır. Ancak maliyetlerimizin kontrol edilemez hale geldiği noktalarda perakendeciler olarak alışveriş merkezi yönetimlerinden de aynı destek ve anlayışı bekliyoruz. Üyelerimiz, dönüş sürecinde ciro bazlı kira düzenlemesine ve yeni normlara anlayış göstermeyen AVM'lerde, ekonomik nedenlerle, mağazalarını kapatmak zorunda kalacaklarını net bir ifade ile belirtmektedirler" dedi.

Cadde mağazalarında da faaliyetin yeniden başladığı dönemden itibaren işlerin normal seyrine döndüğü sürece kadar en az yüzde 50 seviyesinde kira indirimi taleplerinin olduğunu belirten Tınastepe, ancak kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğinde sürdürülebilirliğin sağlanacağını ve yaşamın normale dönmesinin sağlanabileceğini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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