Mağazacılardan normalleşme tavsiyeleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili olarak son günlerde Türkiye'de verilerin olumlu gelmesinin ardından normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile ilgili olarak son günlerde Türkiye'de verilerin olumlu gelmesinin ardından normalleşmeye yönelik adımlar atılmaya başlandı.

Bu kapsamda Kategori Mağazacıları Derneği normalleşme sürecinde tüm paydaşlarına yönelik tavsiye kararları aldı.

KMD'den yapılan açıklamada, " Cumhurbaşkanımızın da 4 Mayıs 2020 tarihli açıklamasında belirttiği üzere, salgın sayı itibarıyla sona erse dahi eskiye dönüş mümkün olmayacak, "yeni normal" toplumun her kademesinde yaşamın yeni belirleyicisi olacaktır. Öncelikle tüm paydaşlarımıza bu süreçte açık ve şeffaf iletişim, empati ve hoşgörü içerisinde bir dayanışma tavsiye ediyoruz. Bu dayanışma duygusuyla hareket ederek bu süreçteki yaralarımızı sarabilecek ve geleceğe daha emin adımlarla yürüyebileceğiz. Atacağımız her adımda hem ülkemize, hem hukuka hem çalışanlarımıza hem iş ortaklarımıza hem de bizi biz yapan Türk tüketicisine karşı sorumlu olduğumuzu tüm paydaşlarımıza hatırlatmak isteriz" denildi.

KMD, TAVSİYELERİNİ ŞÖYLE SIRALADI:

" 1- Kiracılarının eski faaliyetlerine başarıyla dönebilmesi, AVM'lerin yüksek doluk oranlarıyla açılabilmesi adına, üç aydan az olmamak kaydıyla bir müddet kirası dönem vermelerini, perakendecilerin operasyonlarını planlayabilmeleri için bir yıl süresince sözleşmelerde yazan ciro oranlarını uygulamalarını, sözleşmelerinde ciro oranı yer almayan perakendeci için ise bir yıl süreyle geçen yılın aynı ayındaki ciroya göre kaybı oranında indirim yapılmasını öneriyoruz. 2- Tüm desteklere rağmen süreç içerisinde girdiği ekonomik bunalım nedeniyle faaliyetine devam etmesi mümkün olmayan perakendeciye üç ay evvel bildirimde bulunması kaydıyla çıkış hakkının bu süreçte tanınmasını öneriyoruz. 3- Pandemi nedeniyle doğacak ek yatırım ve masrafların Perakendeciye ortak alan gideri olarak yansıtılmamasını ve ortak alan giderlerini bu süreçte tartışma konusu olmaktan çıkarmak adına bir yıl süreyle ciro bazlı ödenecek kiranın yüzde 10'uyla sınırlandırılmasını öneriyoruz. 4- Alışveriş Merkezleri temizliği ve güvenliğiyle perakende sektöründe hepimizin övünç kaynağı olmuştur. Aynı övgüleri, AVM'lerde virüs yayılımını önleyecek her türlü tedbirleri açılış öncesi almak suretiyle müşterilerin güvenle ve huzurla ziyaretinin temin edilmesi noktasında da almaya devam etmelerini tavsiye ediyoruz".

PERAKENDECİLERİ İSE ŞU TAVSİYELERDE BULUNULDU:

"1- Ülke ekonomisinin sekteye uğramaması ve işlerimizin sürekliliği adına faaliyetlerine tüm AVM ve cadde mağazalarında eksiksiz olarak dönmelerini öneriyoruz.

2- Kapalı kalınan süre boyunca kira almayan AVM'lere ortak alan giderinin normal dönemde ödenen miktarının yüzde 25'inin ödenmesini öneriyoruz.

3- Geri dönüş sürecinde AVM'lerin sağladığı kirasız dönemde, geçen yılın aynı ayına göre cirolarının enflasyondan arındırılmış haliyle yüzde 80'ini geçenler, sözleşmelerinde yer alan ciro kirasını, AVM kirasız dönem vermiş olsa bile ödemesini öneriyoruz.

4- Mağazalarında tüketicilerin gönül rahatlığıyla alışverişini yapabilmeleri için virüs yayılımını önleyici tedbirleri açılış öncesi almalarını öneriyoruz. Burada amaç kazanç sağlamak değil, kayıpların domino etkisiyle tüm sektör paydaşlarına sirayet etmesinin önüne geçmektir".

(İHA)

Kaynak: İHA