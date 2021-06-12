Mağaza çalışanının dolandırıcıyı tespit etti
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Mağaza çalışanının dolandırıcıyı tespit etti

Mağaza çalışanının dolandırıcıyı tespit etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de bir mağazada dolandırıcılık yapan şahıs, mağaza çalışanı tarafından fark edilerek yakalandı.

Eskişehir'de bir mağazada dolandırıcılık yapan şahıs, mağaza çalışanı tarafından fark edilerek yakalandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Hoşnudiye mahallesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. Müşteri görünümlü bir şahıs, başka bir mağazadan aldığı ürünleri değişim için buraya getirdi. Bedeli 517 lira olan ürünlerin farklı bir mağazadan alındığını fark eden mağaza çalışanı B.A. durumu polise bildirdi. Polis ekiplerinin mağazaya gelmesiyle şüpheli H.G.B. suçlamaları kabul etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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