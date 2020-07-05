Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlık şüphelisi çaldığı çantanın içerisinde para bulamayınca çöpe atıp kaçtı.

Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı
05.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 05.07.2020 10:19

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir mağazaya giren hırsızlık şüphelisi çaldığı çantanın içerisinde para bulamayınca çöpe atıp kaçtı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Alaplı ilçe merkezindeki bir mağazada meydana geldi. İddiaya göre gündüz vakti mağaza çalışanlarının eşyalarını bıraktığı bölüme giren hırsızlık şüphelisi; mağaza çalışanı H.A. isimli kadının çantasını çaldı. Hırsızlık şüphelisi mağazadan çıktıktan sonra kontrol ettiği çantada para bulamayınca çöpe atıp kaçtı. Mağaza çalışanı bir süre sonra çantasını yerinde bulamayınca güvenlik kameralarını inceleyip hırsızlık olduğunu anladı. H.A. polisi arayarak yaşanan hırsızlık olayını anlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis hırsızlık şüphelisini bulmak için çalışma başlattı.

Yaşanan hırsızlık anı ise mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor Haber
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Haber
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Haber
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler Haber
Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir Haber
Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti Haber
İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Bataklık Operasyonu'nda 34 şüpheli tutuklandı
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Mahkemeden beklenmedik karar! Polislerin kestiği salgın cezasını geçersiz saydı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
30 yıl önce askerimizi şehit eden saldırganlar sınır ötesi operasyonla yakalandı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Havai fişek fabrikasındaki patlamada depo sahiplerinin hayatlarını bir bardak su kurtardı
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Barolara ilişkin kanun teklifinde 12 madde daha TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Sakarya'da hayatını kaybeden Sebahattin Tepeçınar, patlamadan kurtuldu ancak yaralıları kurtarmak isterken can verdi
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Esra Erdoğan Mustafa Varank Meral Danış Beştaş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Gökhan Töre Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Ivan Obradovic Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Su Karar Kamera Sakarya
Şu an buradasınız: Mağaza çalışanının çantasını çaldı, para bulamayınca çöpe attı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 10:20:42. #1.15#
title