Mağaza çalışanı, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı iade etti
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Mağaza çalışanı, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı iade etti

Elazığ'da bir kişi, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı, bankayı uyararak sahibine iade etti.

03.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:59

Elazığ'da bir kişi, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı, bankayı uyararak sahibine iade etti.

GSM operatörü mağazasında çalışan Murat Onat, mesai saatinde müşterileriyle ilgilendiği sırada, cep telefonuna gelen mesajla hesabına 20 bin lira yattığını öğrendi.

Beklediği bir para olmadığı için hemen bankayı arayan Onat, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun tanımadığı bir kişi tarafından hesabına yanlışlıkla gönderildiğini öğrenen Onat, parayı banka aracılığıyla sahibine iade etti.

Onat, yaptığı açıklamada, ilk kez karşılaştığı durum karşısında önce şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Paranın yanlışlıkla yatırılmış olabileceğini düşünerek bankayla irtibata geçtiğini anlatan Onat, "Alın teriyle kazandığım helal parayla çok şükür gönül rahatlığıyla evime ekmeğimi götürüyorum. Hakkım olmayan bir parayı daha fazla hesabımda tutamazdım. Doğru olanı yapmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

Mağaza müdürü Fatih Özdil ise çalışanlarının örnek davranışının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Mağaza çalışanı, yanlışlıkla hesabına yatırılan 20 bin lirayı iade etti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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