Mağaralarda yapılan araştırmalar bilim dünyasına 20 yeni tür kazandırdı
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Mağaralarda yapılan araştırmalar bilim dünyasına 20 yeni tür kazandırdı

02.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 02.01.2021 11:15
Mağaralarda yapılan araştırmalar bilim dünyasına 20 yeni tür kazandırdı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 ildeki 62 mağarada yapılan araştırmalarda 20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 15 ildeki 62 mağarada yapılan araştırmalarda 20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı.

AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye mağara oluşumları yönünden zengin bir ülke. Türkiye'nin jeolojik yapısı ve yağış rejimi de mağara oluşumuna uygun.

Türkiye genelinde yaklaşık 40 bin mağara bulunduğu tahmin ediliyor. Bakanlık, tüm yapısı araştırılarak ortaya çıkarılan mağara sayısı çok az olduğu için araştırmalara hız verdi.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen projeyle geçen yıl Konya, Gümüşhane, Kırklareli, Zonguldak, Karabük ve Eskişehir'in aralarında olduğu 15 ildeki 62 mağarada yapılan araştırmalar tamamlandı. Araştırmaların tamamlandığı alanlar arasında 10 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun 2'inci mağara sistemi olan Zonguldak'taki Kızılema-Cumayanı mağaraları da yer alıyor.

Yapılan araştırmalarda mağaraların jeolojik ve ekolojik özellikleri tespit edildi.

Aralarında daha önce hiç bilinmeyenlerin de yer aldığı mağaralardan beklemeyen sonuçlar elde edildi.

Mağaralarda makarna ve pırasa biçimli sarkıtlar, dikitler, sütunlar, havuzlar, damla taşları, mağara incileri, mağara gülleri ve ebruları, dikitsiz sarkıtlar gibi pek çok jeolojik oluşum tespit edildi. Ayrıca araştırmalar sonucunda 20 yeni omurgasız hayvan türü bilim dünyasına kazandırıldı.

Mağaraların, uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan türlerin evi olduğu tespit edildi

Mağaraları barınak olarak kullanan ve uluslararası sözleşmelerle koruma altında olan nalburunlu, farekulaklı, uzun kanatlı gibi birçok yarasa türünün yanı sıra bazı mağaralarda yediuyurlar, kaya faresi, su samuru, tilki, sansar, gelincik, vaşak gibi memeli hayvanların yaşadığı da raporlandı.

Nesli tehdit altındaki yarasa türlerinin barındığı, su samurlarının beslenme amaçlı kullandığı bu mağaralar da acilen koruma altına alınacaklar listesine eklendi. Mağara sisteminde tespit edilen kirliliğin önlenmesi için acil eylem planları hazırlanıyor.

Bakanlık, araştırması tamamlanan bu mağaraların 20'sini "Tabiat Varlığı" olarak tescil ederek koruma altına aldı. Diğer mağaraların ise koruma altına alınma süreci devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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