Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor

27.12.2020 11:31 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:31
Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyündeki, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda muhafaza edilen patatesler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderiliyor.

Türkiye'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine bağlı Akin köyündeki, soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralarda muhafaza edilen patatesler Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderiliyor.

Türkiye'deki patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ilçede üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Akin köyünün Çepişoğlu mevkisindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor.

Ekim ayının başlarında getirilen yaklaşık 12 bin ton patates, mayıs ayının sonlarına kadar depoda kalıyor.

Akin Köyü Muhtarı Yusuf Can, AA muhabirine, depolardaki sıcaklığın hiçbir mevsimde değişmediğini söyledi.

Depolardaki patateslerin ilk olarak işçiler tarafından büyüklüklerine göre ayrıldığını belirten Can, "Daha sonra patatesler çuvallara konularak kamyonlara yükleniyor. Köyümüzün Çepişoğlu mevkisinde 6 doğal soğuk hava depomuz mevcut. Buradaki 3 mağaranın toplam patates depolama kapasitesi 12 bin ton. Mağaraların en önemli özelliği yazın ve kışın içerideki sıcaklığın 8 ila 14 derece olmasıdır." dedi.

Patates üreticisi Mehmet Kıymaz ise patateslerini ekim ayında depolara getirerek, muhafaza altına aldıklarını ifade etti.

Kasım ayının sonundan peyderpey mart ayının sonuna kadar ürünlerini İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere diğer illere gönderdiklerini aktaran Kıymaz, doğal ortamda korunan patateslerinin kaliteli olduğunu dile getirdi.

"Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz"

Sandıklı patatesinin lezzeti ve kalitesi nedeniyle meşhur olduğuna dikkati çeken Kıymaz, şöyle devam etti:

"Patatesimiz genellikle İstanbul pazarına gidiyor. Depolarımız 15 yıldır var. Depolarımıza ayrıca limon da koyuyoruz. Kamyonlar içeriye kadar girebiliyor. Mağaralarda 4'er bin tona kadar ürünü muhafaza edebiliyoruz. Şu anda burada 70'in üzerinde kadın işçimiz çalışıyor. Erkek işçilerle beraber 80 işçi çalışıyor. Onlar da bu sayede buradan rızklarını kazanıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hatice Şendil Fahriye Evcen Murat Dalkılıç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Samet Aybaba Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek
Tüm Haberler İşçi Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mağaralarda saklanan patatesler ağırlıklı üç büyük şehre gönderiliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:34:26. #1.15#
title