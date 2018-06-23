Mağaradan Düşen Oğlunu Kurtarmak İçin Peşinden Atladı

Samsun'da çıktığı mağaradan dengesini kaybederek aşağıya düşen 6 yaşındaki çocuğunu kurtarmak için babası da peşinden atladı. Olayda baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde bulunan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mağaraları gezmeye giden baba Ergin Kunduz ve 6 yaşındaki oğlu Selahattin Kunduz, binlerce yıllık geçmişe sahip olan mağaraları görmek için metrelerce yükseğe tırmandı. İddiaya göre, Selahattin Kunduz bir anda dengesini kaybederek uçurumdan aşağıya yuvarlandı. Oğlunun düştüğünü gören baba Engin Kunduz da oğlunu yakalamak için peşinden atladı. Çevredekilerin olayı görerek polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine gelen ambulans ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan baba-oğul tedavi altına alındı.

Tedavileri süren baba ve oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN