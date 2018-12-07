Mağaradaki 25 Küçükbaş Hayvan Yanarak Telef Oldu

Gaziantep'te bir mağarada çıkan yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkez Şahinbey ilçesi Geneyik Mahallesi'nde, çoban Mahsun S, küçükbaş hayvan sürüsünü otlattıktan sonra terk edilmiş taş ocaklarının bulunduğu mağaraya götürdü.

Burada ısınmak için ateş yakan Mahsun S. bir süre sonra sürüyü mağarada bırakarak evine gitti.

Daha sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle mağarada yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında, 25 küçükbaş hayvan telef oldu.