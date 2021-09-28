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Mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan mağarada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Bölük köyü kırsal alanında bulunan mağarada; 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği,1 adet M-1 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü,1 adet el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde düzeneklenmiş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 2 adet piknik tüpü, 363 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 13 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bantlanmış pil bloğu (8 adet pil), 1 adet bilgisayar monitörü, 3 adet bixi mayonu, 15 adet rulo kablo, 1 adet düz tornavida ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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