MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ' - Haberler
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MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk hava deposu olarak kullanılan, Akin köyündeki mağaralarda muhafaza edilen patatesler, başta İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

İSTANBUL (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük patates üretim merkezlerinden Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, soğuk hava deposu olarak kullanılan, Akin köyündeki mağaralarda muhafaza edilen patatesler, başta İstanbul ve Antalya olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Türkiye'deki patates ihtiyacının önemli bölümünün karşılandığı ilçede üreticiler, hasat ettikleri ürünleri Akin köyünün Çepişoğlu mevkisindeki dağların altında bulunan ve soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaralara getiriyor. Ekim ayı başında getirilen 15 ton patates, mayıs ayı sonuna kadar depoda kalıyor.

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İç sıcaklığı yıl boyunca 8 derece olan mağaralarda muhafaza edilen patatesler, İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor. 2,5 ton kapasiteli 6 mağarada patateslerin depolanması ve nakliyesi sırasında günde 100'e yakın işçi çalışıyor.

25 yıldır faaliyet gösteren mağaralarda patatesin yanı sıra mantar ve peynir de muhafaza edilmesi için inceleme başlatıldı. Yeni açılacak mağaralarda ise muz, kivi, limon, elma ve cennet hurması saklanabilmesi için araştırma yapılıyor. Bölgeye 3 yeni mağara açılması için de çalışma başlatıldı.

Köylülerden Ali Günışık, "Köyümüzde 6 mağara depo var. Bunların her birinde yaklaşık 2,5 ton patates saklanıyor. Hava eksi derecelerde olsa bile mağaraların içi her zaman 8 derece. 3 tane de 3'er tonluk yeni depo açılıyor" dedi.

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

MAĞARADA SAKLI LEZZET 'SANDIKLI PATATESİ'

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