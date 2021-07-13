Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
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Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar

Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas'ta ağıllarda yetiştirilen hayvanların aksine mağarada organik olarak yetiştirilen küçükbaş hayvanlar, kurban pazarında yerini almak için yola çıktı.

Sivas'ta ağıllarda yetiştirilen hayvanların aksine mağarada organik olarak yetiştirilen küçükbaş hayvanlar, kurban pazarında yerini almak için yola çıktı.

Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Olukman köyünde ilginç bir hayvan yetiştiriciliği yapılıyor. Mahmut Sözer ve Mehmet Sözer, dedelerinden öğrendikleri yöntemlerle mağaralarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıyor. Sözer ailesi mağarada yetişen hayvanların daha çabuk büyüdüğüne inanıyor. Kurban Bayramına sayılı günler kala mağarada yetişen hayvanlar kurbanlık olma yolunda ilerliyor. Aylarca doğal ve organik olarak beslenen koyun ve koçlar hayvan pazarında yerlerini almak için yola çıktı.

Mağarada yetiştiler, organik beslendiler

Mağarada hayvan yetiştiriciliği yapan Mahmut Sözer, mağarada yetiştirdiği hayvanlara kimyasal bir şey vermediğini belirterek, "Benim diğer yetiştiricilerden farkım soğuk mağaralarda yapıyor olmamız. Her şey organik. Şu anda bu kuzular nanesini, kekiğini, yoncasını yedi. Arpayla beslendi 7 buçuk ayını doldurdu. Nasip olursa inşallah kurban pazarına götürmeyi düşünüyorum. 45 tane kuzum, 3 tane koçum var. Bunları sadece arpayla ve evden çıkan buğdayla besliyoruz. Bunların farkı biraz daha dışarıya bakarak serin olduğu için yıllardır da öğrendik bu işi. Fiyatlarımız da uygundur. Mağaradan çıktılar organik olarak hiçbir kimyasal yemeden kendi ev yemimle yetiştirmiş olduğum kuzularım ve koçlarım" dedi.

Ahmet Sözer ise, "Dedemizden kalma buralar. Yavrusu durmayan hayvanları, zayi olan hayvanları buraya getirtir ziyaret ettirirler. Denenmiştir. Dedelerden beri davar sahibiyiz. Bu gün 70 yaşındayım. Hala bu işle meşgulüm. Tabi biraz sonuna erdirmiş olduk satmış oluyoruz. Alanı da utandırmasın, satanı da utandırmasın" diye konuştu. - SİVAS

Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar
Mağarada organik yetiştiler, kurban olmak için yola çıktılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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