Mağarada organik hayvancılık
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Mağarada organik hayvancılık

Mağarada organik hayvancılık Sivas'ta Sözer ailesi asırlardır Olukmak köyünde bulunan mağarada hayvancılık yapıyor, mağarada yetişen koyunların daha erken geliştiğine inanan aile, üretim döneminde koyunlar gibi mağarada konaklıyor Sivas'ta Sözer ailesi asırlardır Olukmak köyünde bulunan...

01.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 01.06.2020 23:19

Mağarada organik hayvancılık

Sivas'ta Sözer ailesi asırlardır Olukmak köyünde bulunan mağarada hayvancılık yapıyor, mağarada yetişen koyunların daha erken geliştiğine inanan aile, üretim döneminde koyunlar gibi mağarada konaklıyor

SİVAS - Sivas'ta Sözer ailesi asırlardır Olukmak köyünde bulunan mağarada hayvancılık yapıyor, mağarada yetişen koyunların daha erken geliştiğine inanan aile, üretim döneminde koyunlar gibi mağarada konaklıyor.

Sivas'a bağlı Olukman köyünde hayvancılık yapan Sözer ailesi asırlar öncesinden, dedelerinden kalan bir geleneği yaşatmaya devam ediyor. Aile alışıla geldiği gibi ahırlarda değil de köy zeminin altında kalan mağaralarda hayvancılık yapıyor. Mağaralarda yetişen hayvanların daha sağlıklı olduğuna ve erken geliştiğine inanan aile üretim dönemi kendileri de koyunları gibi mağarada konaklıyor.

Kışın sıcak yazın serin

Dedeleri gibi kendisine mağarada hayvancılık yapan Mehmet Sözer, Yaz-Kış hayvanları mağarada beslediklerini belirtip, "Dedemler, babamlar burada hayvancılık yapmış. Ben ve kardeşimde yaklaşık 20 yıldır bu mağarada hayvancılığı sürdürüyoruz. Mağara Kış aylarında sıcak oluyor. Yaz aylarında ise serin oluyor. Özellikle kuzuların Yaz aylarında serin ortamlarda bulunması gerekir. Kış aylarında ise sıcaklık, koyunların ahırlarda yetişen koyunlara göre daha erken doğum yapmalarına neden oluyor. Koç katımı normalde 10.ayda başlar. Ancak biz koç katımını 9. ayda yaptık. Sıkıntı yaşamadık. Çünkü mağaranın sunduğu doğan imkanlar buna müsait. Hayvanlarımızı şimdiden kırkmaya da başladık. Mağaralar hayvanlar için çok daha sağlıklı" dedi.

Mağarada 4 saat uyku yetiyor

Mahmut Sözer ise mağarada 4 saatlik bir uyku ile güne zinde bir şekilde başladıklarını belirtip, "Mağarada yaşam gerçekten çok güzel, temiz hava, doğal ısıtma ve soğutma. Meleğimiz peygamber mesleği. Hayvancılıkta mağaraların kullanımı işimizi kolaylaştırıyor. Beton yok, harç yok, çimento yok. Burada her şey organik. Geçmişte dedelerimiz yapmış burayı, bizde bugün geçimimizi burada sağlıyoruz. Haziran ayından Ekim ayına kadar bizde bu mağaralarda kalıyoruz. Bizim içinde daha sağlıklı oluyor. Evde yattığımızda 10 saatte uykumuzu alamazken burada 4 saat uyku ile zinde bir şekilde uyanabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahmut Sözer bir çok çoban gibi açıklamaların ardından yanık bir Sivas türküsü okumayı da ihmal etmedi.

Sözer ailenin yaşları 2 ile 5 arasında değişin çocukları da kendileri gibi Yaz aylarını mağarada geçiriyor. Mağara ve çevresinde kuzular ve bekçi köpekleri ile arkadaşlık edip oyunlar oynayan çocuklar hallerinden bir hayli memnun.

Mağarada organik hayvancılık

Kaynak: İHA

Manşet

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