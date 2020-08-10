Mağarada nefes kesen kurtarma
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Mağarada nefes kesen kurtarma

Bursa'da Deliklitaş Mağarası'nda 15 metre yükseklikten düşüp, ayak bileğini kıran bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin nefes kesen kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Mağarada nefes kesen kurtarma
10.08.2020 11:26 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:48

Bursa'da Deliklitaş Mağarası'nda 15 metre yükseklikten düşüp, ayak bileğini kıran bir vatandaş, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin nefes kesen kurtarma operasyonu sonucu düştüğü yerden çıkarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi İnegazi Mahallesi'ndeki Deliklitaş Mağarası'nda dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, bölgeye gezmek için gelen 25 yaşındaki Ozan Özer, 50 metre uzunluğundaki mağaraya girdi. Mağaranın çıkış noktasındaki kayalıklara tırmanmaya çalışan Özer, ayağının kayması sonucu 15 metre yükseklikten düştü. Ayak bileği kırılan ve kayalıklara sürtünme yüzünden vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Özer, düştüğü yerden kalkamayınca sesini çevredeki vatandaşlara duyurmaya çalıştı. Olayı gören vatandaşlar, acılar içindeki gencin kurtarılması için Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinden destek istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye kurtarma ekibi, 112 acil servis ekiplerinin de yardımı ile yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yaralı genci sedyeye yatırdı. Dere yatağından yaklaşık 50 metre sedye ile taşınan yaralı genç, 112 acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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