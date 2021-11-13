Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 gündür bir mağarada mahsur kalan yaralı at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

NUSAYBİN, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 gündür bir mağarada mahsur kalan yaralı at, Afad ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Nusaybin'e bağlı Görentepe köyünde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir vatandaş, 5 gündür kayıp olan atını kırsal alanda aradı. At sahibi son olarak evin yakınındaki bir mağaraya baktı ve atının burada mahsur kaldığını ve yaralı olduğunu gördü. Atını bulunduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaş, bunu başaramayınca yetkililere haber verdi. Mardin AFAD ile Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye ekipleri yapılan ihbar üzerine bölgeye geldi. Ekipler, yaralı olan ve yerinden kalkamayan atı yapılan çalışma sonucundan bulunduğu mağaradan kurtardı. AFAD ekipleri, atın yaralarını pansuman yaparak, sardı. Sahibine teslim edilen atın yaralarının tedavisi için AFAD ekiplerince ilaç da verildi. AFAD ekipleri, atın sıcak yer ararken mağaraya girdiğini ve burada sıkışarak yaralandığını belirtti. Atına su ve yiyecek veren vatandaş, ekiplere teşekkür etti.

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Mağarada 5 gündür mahsur kalan at, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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