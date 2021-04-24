Magandanın savunması suçundan büyük
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Magandanın savunması suçundan büyük

Magandanın savunması suçundan büyük
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de sokak arasından aracıyla giderken havaya 7 kez rasgele ateş açan yabancı uyruklu magandanın savunması duyanları hayrete düşürdü.

Denizli'de sokak arasından aracıyla giderken havaya 7 kez rasgele ateş açan yabancı uyruklu magandanın savunması duyanları hayrete düşürdü. Yasak olmasına rağmen düğünden geldiği yalanına sığınan yabancı genç, "Siz düğünlerde ateş ediyorsunuz, ben de o yüzden ateş ettim" dedi.

Olay, Pamukkale ilçesi Değirmenönü Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak arasında seyir halinde olan 35 AIB 369 plakalı otomobilden havaya rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine, polis ekipleri harekete geçti. Bölgeyi kıskanca alan ekipler, kısa süre içerisinde silahlı magandayı yakaladı. Araçta ve çevrede yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, 21 adet dolu mermi ve yedi adet kullanılmış mermi bulundu. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 25 yaşındaki gencin ehliyetsiz araç kullandığı, aracın ise kiralık olduğu ortaya çıktı.

Kendisini kurtarmak için yalana başvurdu

Nereden geldiği ve neden ateş ettiği sorulan magandanın cevabı ise hayrete düşürdü. Pandemi döneminde yasaklanmasına rağmen düğünden geldiği yalanıyla kendini kurtulamaya çalışan yabancı genç, "Siz Türkler düğünlerde ateş ediyorsunuz. Bu yüzden bende kurusıkı silah ile havaya ateş ettim" dedi.

5 el ateş ettiğini iddia eden gencin kullandığı araçta yapılan aramada 7 adet boş kovan bulundu. Gözaltına alınan yabancı uyruklu gence, ehliyetsiz araç kullanma, ters yönden ilerleme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten yaklaşık 7 bin TL ceza kesildi. Kiralık araç ise güvenlik amacıyla otoparka çekildi. - DENİZLİ

Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük
Magandanın savunması suçundan büyük

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sevgilisini canice öldürüp, 'Bana karşı koymadı' demişti! DNA'sı genç kızın tırnağında çıktı
Sevgilisini canice öldürüp, 'Bana karşı koymadı' demişti! DNA'sı genç kızın tırnağında çıktı
Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi
Kendi imkanlarıyla asansör düzeneği kuran yaşlı adam, halatın kopması sonucu düşerek yaşamını yitirdi
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Elinde serum, kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Esra Erol Ebru Gündeş Toprak Sergen
Spor Diego Ömer Ali Fatih Terim Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Magandanın savunması suçundan büyük - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 10:36:35. #1.16#

title