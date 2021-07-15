Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı

Magandalık yaptığı yetmedi, sosyal medyada da paylaştı -Damat, sürücü koltuğuna oturdu seyir halinde elindeki pompalı tüfekle ateş etti Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sürücü koltuğuna oturan damat, seyir halindeyken direksiyonu bırakarak eline aldığı pompalı tüfekle ateş etti.