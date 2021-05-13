Magandaların vurduğu sokak köpeğine ameliyat
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Magandaların vurduğu sokak köpeğine ameliyat

Magandaların vurduğu sokak köpeğine ameliyat
Demirören Haber Ajansı / Davut CAN - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin rastgele ateş ettiği tabancadan çıkan kurşunla sağ arka bacağından yaralanan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin rastgele ateş ettiği tabancadan çıkan kurşunla sağ arka bacağından yaralanan sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin iddiaya göre tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler kaçarken, olayı gören mahalleli köpeğin yanına gitti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Belediye ekipleri, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Seyrek Köpek Bakımevi'nde tedaviye alınan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu, bugün ameliyat edileceği öğrenildi.

Ayrıca Bayraklı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tabancayla ateş eden 2 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı. Ekipler,  bölgedeki çeşitli iş yerlerine ait güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olaya şahit olan 5 kişinin ise, ifadesine başvuruldu.


Magandaların vurduğu sokak köpeğine ameliyat
Magandaların vurduğu sokak köpeğine ameliyat

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut CAN

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