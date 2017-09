Magandaların Silahla Yaraladığı İki Sokak Köpeği Ölümden Döndü

Magandaların silahla yaraladığı iki sokak köpeği ölümden döndü

Vatandaşların ölmek üzere bulduğu iki köpek ameliyata alındı

Başında iki kurşun deliği olan köpeğin bakışları her şeyi anlatıyor



KOCAELİ - İzmit'te magandalar tarafından biri başından biri de göğsünden silahla vurularak yaralanan ve ölmek üzere vatandaşlar tarafından bulunan iki köpek ameliyat edilerek yoğun bakıma alındı.

Olay dün akşam saatlerinde İzmit Halkevi mevkiindeki yaya üst geçidi altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üst geçit altında yaralı halde titreyerek hareketsiz halde yatan 2 köpek gören vatandaşlar, yardım için hayvanların yana gitti. İki köpekten birinin başında iki, diğerin de göğsünde bir kurşun deliği olduğunu gören vatandaşlar İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hayvanları özel bir araçla alarak tedavi edilmesi için Kandıra'da bulunan Kocaeli Büyükşehir Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdüler.

Burada veteriner hekimler tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki köpekten durumu ağır olanı acil olarak ameliyata alındı. 3 kişilik ekipler ameliyata alınan köpeği göğüs kafesinden giren kurşunun iç organlarından bazılarına zarar verdiğini söyleyen Veteriner Hekim Mehmet Çetinkaya, "Dün akşamüzeri saat 16.30-17.00 sularında silah yaralanmasıyla şüpheli iki tane köpeğin ihbarı geldi. Biz de İzmit Belediyesi ekipleri ile görüştük. Acil olarak olay yerine intikal ettiler, köpekleri alıp bize getirdiler. Biz de bugün köpeklerin operasyonlarını gerçekleştirdik. Köpeğimizin bir tanesi kafasından yaralanmıştı. Şu an operasyona aldığımız köpek de sol kürek kemiğinin olduğu bölgede yaralanmış durumdaydı. Yarasını açtık, kurşun hayvanı kürek kemiğinin yan tarafından delmiş ve alt tarafından çıkmış. Fakat içerde ufak bir ufak kemiğinde kırıkla beraber derin oku zedelenmeleri vardı. Operasyonla kırık ve doku zedelenmelerinin olduğu yerleri temizleyip onardık. Hayvanın durumu şu an iyi, uyuyor. Buradan dinlenme odasına alacağız. Erkek olduğu için kısırlaştırma işlemini de gerçekleştirdik, küpeledik ve kayıtlar altına aldık. Artık Kocaeli Büyükşehir'in koruması altında" dedi.

Daha sonra ise başından aldığı mermilerle yaralanan ve iki adet kurşun deliği ile yaşamaya çalışan diğer köpek ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatların ardından bakım odalarına alınan köpekler 10 günlük tedavilerinin sonunda sağlıklarına kavuşması bekleniyor. Köpeklerin sağlık durumlarının iyileşmesinin ardından ise sahiplendirileceği öğrenildi.

Öte yandan köpeklerin bulunduğu bölgedeki kameraların incelenerek hayvanları silahla yaralayan kişi veya kişilerin yakalanması için ise çalışma başlatıldı.