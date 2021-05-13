Magandaların ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, sokak köpeğine isabet etti
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Magandaların ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, sokak köpeğine isabet etti

Magandaların ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, sokak köpeğine isabet etti
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK - Haberler | Güncel

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vurularak yaralandı.

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 kişinin tabancayla ateş açması sonucu mermilerin isabet ettiği bir sokak köpeği vurularak yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişinin tabanca ile rastgele ateş açması sonucu, bir sokak köpeğine mermi isabet etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, olayı gören mahalle sakinleri köpeğin yardımına koştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ekipleri yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.


Magandaların ateşlediği tabancadan çıkan kurşun, sokak köpeğine isabet etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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