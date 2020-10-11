Polis ekiplerinden droneli denetim

Polis ekiplerinden droneli denetim Gaziantep'te polis ekipleri şüpheli şahısları drone ile denetledi.

Polis ekiplerinden droneli denetim

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri şüpheli şahısları drone ile denetledi. Denetimlerde 2 adet tüfek ele geçirilirken 130 şahısla alakalı inceleme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genel güvenliğini kasten tehlikeye sokan maganda ve şüpheli araç ile şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Havadan drone ile görüntü alarak maganda ve şüpheli şahısları takip eden ekipler, 70 araç ve 130 şahıs hakkında inceleme yaptı.

Denetimlerde 1 adet Ruhsatsız Tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 31 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı