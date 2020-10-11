Polis ekiplerinden droneli denetim
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Polis ekiplerinden droneli denetim

11.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:02

Polis ekiplerinden droneli denetim Gaziantep'te polis ekipleri şüpheli şahısları drone ile denetledi.

Polis ekiplerinden droneli denetim

GAZİANTEP - Gaziantep'te polis ekipleri şüpheli şahısları drone ile denetledi. Denetimlerde 2 adet tüfek ele geçirilirken 130 şahısla alakalı inceleme yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, genel güvenliğini kasten tehlikeye sokan maganda ve şüpheli araç ile şahıslar üzerinde uygulama yaptı. Havadan drone ile görüntü alarak maganda ve şüpheli şahısları takip eden ekipler, 70 araç ve 130 şahıs hakkında inceleme yaptı.

Denetimlerde 1 adet Ruhsatsız Tüfek, 1 adet otomatik tüfek, 31 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Polis ekiplerinden droneli denetim
Polis ekiplerinden droneli denetim
Polis ekiplerinden droneli denetim
Polis ekiplerinden droneli denetim
Polis ekiplerinden droneli denetim
Polis ekiplerinden droneli denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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