Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Magandalar tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildi

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
(İHA)

Kaynak: İHA
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