Magandalar tarlasında çalışan çiftçiyi vurdu
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Magandalar tarlasında çalışan çiftçiyi vurdu

Magandalar tarlasında çalışan çiftçiyi vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde, tarlasında çalışırken rastgele açılan ateşin hedefi olan çiftçi ağır yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Kale ilçesinde, tarlasında çalışırken rastgele açılan ateşin hedefi olan çiftçi ağır yaralandı.

Olay, Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; henüz kaynağı tespit edilemeyen bir tüfekten çıkan saçmalar, tarlasında çalışmakta olan 40 yaşındaki çiftçi Bülent Sungur'a isabet etti. Başına giren saçmalar nedeniyle ağır yaralanan Sungur, ambulansla hastaneye sevk edildi. Sungur'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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