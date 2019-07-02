Magandalar tarihi camideki mezar taşlarını ve türbenin kapısını kırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarihi İshakpaşa Camii'nin bahçesindeki mezar taşları ve türbenin kapısı kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından tahrip edildi.

600 yıllık bir geçmişe sahip olan ve Fatih Sultan Mehmed ile II. Sultan Murad dönemlerinde görev yapan İshak Paşa tarafından yaptırılan cami ve külliyesinin içler açısı durumu üzüyor. Bahçesinde o devirdeki alimlerin isimlerinin yazıldığı mezarlıktaki taşlar ve İshak Paşa'nın yattığı türbeye kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından zarar verildi. Buna tepki gösteren İshakpaşa Eğitim Bilim Kültür ve Yardımlaşma Derneği yöneticilerinden Telat Yıldırım, "Burası İnegöl için çok önemli bir yer. Ancak kendini bilmezler gece bekçi ve güvenlik görevlisi bulunmadığı için tarihi yerlere zarar veriyor. Bunlar bizi çok üzüyor. Biz yetkililerden buraya gereken önemi göstermelerini istiyoruz. Buraya güvenlik görevlisi ve bekçi konulması gerekiyor. Çevre düzenlemesi yapılması lazım. Caminin etrafında bulunan tarihi taşlar kırılmış vaziyette yerde duruyor. Artık bunlara birilerinin sahip çıkması lazım. Bizim gücümüz yetmediği için birşey yapamıyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA