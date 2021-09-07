Magandalar tarafından darp edilen genç kız o anları anlattı

Magandalar tarafından darp edilen genç kız o anları anlattı Nehir Gödek: "İlk olarak sözlü tacizde bulundular" "Karşılık verince kendilerine yediremediler ve beni arabadan inip darp ettiler" Esenyurt'ta magandalar tarafından darp edilen genç kız yaşadıklarını anlattı.

Magandalar tarafından darp edilen genç kız o anları anlattı

Nehir Gödek: "İlk olarak sözlü tacizde bulundular"

"Karşılık verince kendilerine yediremediler ve beni arabadan inip darp ettiler"

İSTANBUL - Esenyurt'ta magandalar tarafından darp edilen genç kız yaşadıklarını anlattı. İlk önce sözlü tacizde bulunduklarını ifade eden Nehir Gödek, "Ben kız arkadaşlarımla birlikte hastaneden döndüm. Oturduğum sitenin önünde telefonla konuşmak için beklerken yanıma bir araba yanaştı. Aracın içindekiler ilk olarak sözlü tacizde bulundular. Bende onlara karşılık verince kendilerine yediremediler ve beni arabadan inip darp ettiler. Şuanda ise o şahıslar ellerine kollarını sallayarak dışarıda geziyorlar" dedi.

Esenyurt'ta hastanedeki arkadaşlarını ziyaret ettikten sonra evlerine gitmekte olan genç kızlar, magandalar tarafından feci şekilde darp edilip hastanelik edilmişti. Olaya karıştığı öğrenilen 4 kişiden 2'si yakalanıp adliye sevk oldu. Yakalanan Mustafa D. ile Fırat Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Magandalar tarafından darp edilen genç kızlardan biri olan Nehir Gödek yaşanılan o anları anlattı.

İlk önce sözlü tacizde bulunup sonra darp ettiklerini söyleyen Nehir Gödek, "Biz korsan taksiyiz gelin sizi istediğiniz yere götürelim gibi sözler söylediler. Bende araba kalabalık olduğu için bu nasıl taksi olabilir dedim. Bu sözüm üzerine şahıslardan biri 'biz sekiz kişi de olsa korsan taksi yaparız gelin birlikte yapalım' gibi ifadeler kullanarak sözlü tacize devam etti. Sonrasında da zaten beş erkek arabadan çıkıp bizi darp etmeye başladılar. Beni yerde sürükledikleri esnada ise 'şimdi bak seni arabaya sokup nasıl döveceğim' gibi ve çok daha ağır ithamlarda bulundular. Ben hiçbir şey yapamadım, kendimi savunamadım. Ben önceden hep derdim ki ben bu tarzda bir durumda kendimi savunurum, gereken karşılığı verebilirim. Fakat böyle olmuyormuş gerçekten. Etrafta onlarca insan vardı ve kimse bir şey yapmadı. İnsanlar yanımızdan geçti ve benim imdat veya tecavüz ediyorlar gibi bağırışlarıma kimse kulak asmadı. İnsanlar sadece durumu izlediler. O zaman yardım etmediler ama şimdi yardım edebilirler. Bana yardımcı olsunlar ki o şahıslar cezalarını çeksinler. O şahıslar serbest bırakılmış, bugün bu benim başıma geldi fakat yarın başka insanlarında başına gelebilir" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat