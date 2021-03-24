Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi
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Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi

24.03.2021 22:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 22:37

Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi Diyarbakır'da yerel radyoların baz istasyonlarının bulunduğu alanda magandaların ateş açması sonucu yayınlar durdu.

Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da yerel radyoların baz istasyonlarının bulunduğu alanda magandaların ateş açması sonucu yayınlar durdu.

Olay, geçtiğimiz pazartesi akşamı saat 23.30 sularında Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde yayının kesilmesinin ardından radyo sahibi, baz istasyonunun olduğu yere gitti. Radyo sahibinin olay yerine gitmesiyle istasyonların olduğu alanda pompalı tüfek ve tabancayla ateş edildiği görüldü. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede silahla birkaç el ateş edildiği belirlendi. Rastgele ateş edilmesi sonucu kurşunların isabet etmesiyle vericilerde hasar meydana geldiği tespit edildi. Baz istasyonunda maddi hasar meydana gelirken, yedek vericilerle yayınların devam ettirildiği kaydedildi.

Polisi olay ilgili incelemesi sürüyor.

Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi
Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi
Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi
Magandalar baz istasyonlarının olduğu alanda ateş etti, yayınlar kesildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ

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