Magandalar affedilmedi
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Magandalar affedilmedi

Magandalar affedilmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ordu'nun Ünye ilçesinde düğün sezonunun başlamasıyla beraber düğün konvoylarında silah attıkları öğrenilen şahıslara ve kullanılan araçlara ceza uygulandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde düğün sezonunun başlamasıyla beraber düğün konvoylarında silah attıkları öğrenilen şahıslara ve kullanılan araçlara ceza uygulandı.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından yaz ayından dolayı düğünlerin başlamasıyla magandalarda boş durmayarak silahlarla ateş ederek tehlike çıkarmaya başladı. Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen ihbarlar sonucu, Gölevi Mahallesi'nde takibe alınan düğün konvoylarında bulunan 8 araca trafik, dört şahsa genel güvenliği tehlikeye sokma, meskun mahallelerde silah sıkmaktan dolayı cezalar verilirken, yapılan denetimlerde ise şahısların ellerinde bulunan silahlara ise el konuldu.

Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise vatandaşların can güvenliğini tehlikeye sokacak her türlü girişimlere karşı aralıksız trafik ve asayiş denetimlerinin uygulanacağını bildirdi.

(Hamza Alp/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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