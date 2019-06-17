Maganda kurşunuyla yaralandı
Gaziantep'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.
Gaziantep'te bir otomobilin içinden rastgele ateş açılması sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bir otomobilden rastgele ateş edilmesi sonucu Ali D. (10) ayağından yaralandı.
Ailesi tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipler olay sonrası otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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