Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti

Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Maganda kurşunuyla yaralanan genç hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da 9 gün önce nereden geldiği belli olmayan kurşunla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Haliliye ilçesi Atatürk Bulvarı'nda yaşandı. 30 Haziran'da bir mekanda nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla başından yaralanan Muhammed Emir Bozanoğlu (17), tedavi altına alındığı özel hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti. Cenaze otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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