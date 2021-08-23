BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallanırken göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Berkin Aydemir'in annesi Yeliz Aydemir, yaşadıkları anlattı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde parkta salıncakta sallanırken göğsüne isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Berkin Aydemir'in annesi Yeliz Aydemir, yaşadıkları anlattı. Oğlu ile koronavirüs karantinasında olan Aydemir, Daha düne kadar haberlerde üzülerek izlediğim ve bir gün sonrasında maalesef benim de unuttuğum olay başımıza geldi. Berkin, maganda kurşunundan dolayı akşam saatlerinde bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Şükürler olsun durumu iyi, bununla avunuyorum. Yaşadığımız olayı ve acıyı bir tarafa bırakıyorum. Yaşam alanı diye tabir edilen alanda resmen oğlumun yaşam hakkı elinden alınmış oldu. Yaşam alanı diye anılan ve bilinen yerde, binlerce kişinin çocuğuyla piknik yaptığı yerde nasıl böyle bir olay oldu, bunun araştırılmasını istiyorum. Bugün benim kolum kanadım kırıldı, ciğerim yandı yarın bir başkasınınki yanmasın? dedi.

BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN
BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN
BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN
BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN
BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Adem Murat Yücel Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Cimilli İbo Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Lionel Messi Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
BERKİN ANNESİ CİĞERİM YANDI BAŞKASININKİ YANMASIN - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 18:27:10. #1.16#

title