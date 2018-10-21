Maganda Kurşunuyla Ölen Şahsın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi
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Maganda Kurşunuyla Ölen Şahsın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Gazantep’in Yavuzeli ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden İmam Yıldırım’ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Maganda Kurşunuyla Ölen Şahsın Cenazesi Ailesine Teslim Edildi

Gazantep'in Yavuzeli ilçesinde düğünde maganda kurşunuyla hayatını kaybeden İmam Yıldırım'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Göçmez Mahallesi'nde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden 39 yaşındaki İmam Yıldırım'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yapılan otopsinin ardından Yıldırım'ın cenazesi defin edilmek üzere ailesine teslim edildi.

İşlemlerin ardından cenazeyi teslim alan ailenin Yıldırım'ı Göçmez Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - GAZİANTEP

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