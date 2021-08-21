Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: "Bu acıyı biz gördük başkası görmesin"
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Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: "Bu acıyı biz gördük başkası görmesin"

Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta düğün eğlencesinde çıkan silahlı kavgada balkonda bulunduğu sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden kadının yakınları, "Yeter artık, şehir eşkıyaları yakalansın.

Esenyurt'ta düğün eğlencesinde çıkan silahlı kavgada balkonda bulunduğu sırada maganda kurşunuyla hayatını kaybeden kadının yakınları, "Yeter artık, şehir eşkıyaları yakalansın. Bu acıyı biz yaşadık başkası yaşamasın" dedi.

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde düğün eğlencesi sırasında iki grup arasında yaşanan silahlı kavgada balkonda düğünü izlerken başına isabet eden kurşunla hayatını kaybeden 54 yaşındaki Aysel Akkale'nin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri devam ediyor. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen talihsiz kadının yakınları yaşanan olaya tepki gösterdi. Zanlıların bir an önce yakalanmasını isteyen acılı aile yakınları, "Bu acıyı biz yaşadık başkası yaşamasın" dedi.

"Bu acıyı biz gördük başkası görmesin"

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan kadının yakınlarından Ferit Işık, "Bugün gerçekleşecek bir düğünümüz için amcamın evine gitmiştik. Bu sırada sokakta başka düğün vardı. Yengem balkonda düğüne bakıyordu. İki araba karşı taraftaki düğüne saldırıyor. Kurşun da yengeme isabet etti. Bir birlerine ateş açıyorlar. 2'inci katta düğünü izlerken isabet ediyor. Biran önce zanlıların yakalansın. Bizim başımıza geldi başkasının başına gelmesin. Bu acıyı biz gördük başkası görmesin. Her gün görüyoruz bu olayları. İçimiz parçalanıyor" dedi.

"Şehir eşkıyalarının hemen bulunsun, yeter artık"

Yaşanan olaya tepki gösteren Devran Akkale ise, "Bu şehir eşkıyalarının hemen bulunması lazım. Düğünde taraflar arasında husumet var. Bunların bulunması lazım. Adaletin önüne çıkarılması lazım. Yeter bu şehir eşkıyaları, artık yeter. Her gün her gün birilerinin canını yakıyorlar" dedi. - İSTANBUL

Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'
Maganda kurşunuyla ölen kadının yakınları: 'Bu acıyı biz gördük başkası görmesin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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