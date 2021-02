Maganda kurşunuyla kaybettiği kardeşine şarkı yaptı

Müzik yaşamına, başka gruplarla birlikte sahne alarak başlayan Harbeli, son iki senedir kendi ekibiyle yoluna devam ediyor. Birkaç ay önce, yine söz ve müziği kendisine ait olan ve genç yaşta yaşamını yitiren kardeşine ithafen yaptığı Cennetim adlı çalışması, hiçbir reklam ve pr çalışması yapılmadan, Youtube'da binlerce izlenmeye ulaştı.



Sahnede, bitmeyen enerjisi ve güçlü sesiyle hayranlarından tam not alan Harbeli'nin sözü ve müziği kendisine ait onlarca şarkısı var.



'Kendimi her zaman aynı yerde görüyorum. Bana göre, nerede olduğumuzun değil kim olduğumuzun önemi var. Aslında ben, Herkesim. Bazen başka insanların hayatlarından bazen de kendi hayatımdan ve hissettiklerimden bir şeyler kattığım şarkılarımı söylemeye devam etmek istiyorum. İnsanlar, dinlemeye devam ettiği sürece, şarkı yapmak ve o şarkıları söylemek için önümde uzun bir yol var. ' diye konuşan Umut Harbeli, yakın zamanda kaybettiği kardeşiyle ilgili şarkılar yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, & ;'İpek, her şarkımda var olacak. İpek, düşlerde yaşayacak 'dedi.



Bu günlerde, kendine has yorumuyla seslendirdiği, 'Kerkük Zindanı 'adlı türküye çektiği klibini yayınlamaya hazırlanan Harbeli, yaz aylarında ise yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Duydun mu? 'Adlı yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmak istediği belirtti.



Bireysel silahlanmaya karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü bir projesinde ise sürpriz isimlerle birlikte çalıştığını ve bireysel silahlanmanın sebep olduğu şiddet ve yıkımın önlenmesine, dikkat çekmek istediğini söyledi.



Umut Harbeli, sözlerini, 'Benim cephanem, kalemim. Zırhım ise müzik. Başka İpekler 'in ölmediği, kelebek kanatlarının, silah seslerini ezdiği bir dünya olmasını diliyorum.' diyerek bitirdi.





Kaynak: Snob Magazin