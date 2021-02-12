Maganda kurşunuyla kaybettiği kardeşine şarkı yaptı
Hatayspor için bestelediği marşla, Hataylıların gönlünü fetheden, 28 yaşındaki genç yorumcu Umut Harbeli, sözü ve müziği kendisine ait olan "Avuç İçi Cennet Kokanım", "Adımı Ben Koydum", "Cennetim" ve 23 Eylül 2020 akşamı tesadüfen oturduğu bir kafenin önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, maganda kurşunlarının hedefi olarak yaşamını yitiren, kız kardeşi İpek için Rapçi Aşkar ile bestelediği 'İpekler İçinde' adlı duygusal şarkısına yaptığı düetle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Müzik yaşamına, başka gruplarla birlikte sahne alarak başlayan Harbeli, son iki senedir kendi ekibiyle yoluna devam ediyor. Birkaç ay önce, yine söz ve müziği kendisine ait olan ve genç yaşta yaşamını yitiren kardeşine ithafen yaptığı Cennetim adlı çalışması, hiçbir reklam ve pr çalışması yapılmadan, Youtube'da binlerce izlenmeye ulaştı.
Sahnede, bitmeyen enerjisi ve güçlü sesiyle hayranlarından tam not alan Harbeli'nin sözü ve müziği kendisine ait onlarca şarkısı var.
'Kendimi her zaman aynı yerde görüyorum. Bana göre, nerede olduğumuzun değil kim olduğumuzun önemi var. Aslında ben, Herkesim. Bazen başka insanların hayatlarından bazen de kendi hayatımdan ve hissettiklerimden bir şeyler kattığım şarkılarımı söylemeye devam etmek istiyorum. İnsanlar, dinlemeye devam ettiği sürece, şarkı yapmak ve o şarkıları söylemek için önümde uzun bir yol var. ' diye konuşan Umut Harbeli, yakın zamanda kaybettiği kardeşiyle ilgili şarkılar yapmaya devam edeceğinin altını çizerek, & ;'İpek, her şarkımda var olacak. İpek, düşlerde yaşayacak 'dedi.
Bu günlerde, kendine has yorumuyla seslendirdiği, 'Kerkük Zindanı 'adlı türküye çektiği klibini yayınlamaya hazırlanan Harbeli, yaz aylarında ise yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Duydun mu? 'Adlı yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıkmak istediği belirtti.
Bireysel silahlanmaya karşı bir farkındalık oluşturmak amacıyla yürüttüğü bir projesinde ise sürpriz isimlerle birlikte çalıştığını ve bireysel silahlanmanın sebep olduğu şiddet ve yıkımın önlenmesine, dikkat çekmek istediğini söyledi.
Umut Harbeli, sözlerini, 'Benim cephanem, kalemim. Zırhım ise müzik. Başka İpekler 'in ölmediği, kelebek kanatlarının, silah seslerini ezdiği bir dünya olmasını diliyorum.' diyerek bitirdi.
Kaynak: Snob Magazin