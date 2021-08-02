Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen son yolculuğuna uğurlandı
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Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen son yolculuğuna uğurlandı

Maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Eymen son yolculuğuna uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sultangazi'de düğün evi önünde havaya atılan mermi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Sultangazi'de düğün evi önünde havaya atılan mermi sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eymen Avcı son yolculuğuna uğurlandı.

Sultangazi'de dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahalkesi 88. Sokak'ta gelin evi önünde toplanan kalabalıktan bir kişi uyarılara aldırış etmeden havaya ateş açmış ve 8 yaşındaki Eymen Avcı açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetmişti. Küçük Eymen'in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında babasının yanına defnedildi. Yakın akrabaları ve sevenleri anne Sultan Avcı'yı acılı gününde yalnız bırakmazken, yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Eymen'in kanser tedavisi gören babasının da yaklaşık 8 ay önce vefat ettiği öğrenildi.

"16 yaşında çocuğun eline kim silah verir de ateş et der"

Eymen Avcı'nın amcası Kenan Avcı, "Gelin almaya gelmişler. Eğlence yapıyorlarmış. Çocukta meraktan cama çıkmış. Camdan bakıyormuş. Silahla eğleniyorlarmış, ikaz edenleri de darp etmeye kalkmışlar burada. Bir abi yapmayın demiş, ona sen karışma demişler. Daha yeni taşınmıştı. 16 yaşında çocuğun eline kim silah verir de ateş et der. Cezadan kurtulmak için başka bir şey değil. Kaza diyecekler, magandalık diyecekler bence ikisi de değil bu cinayet. Adalet diyorlar ama bunun neresi adalet olacak. 8 yaşındaki çocuk bir hiç uğruna öldü. O adamda bir, iki sene veya hiç ceza almadan çıkacak. Ben o çocuğu özenle büyüteyim mürüvvetini veya askerliğini görmek için bekleyeyim. Sen benim çocuğumu kaza kurşunu diyerekten öldür. Sonra sen hayatına devam et, ben o acıyla ömür boyu yaşayayım. Bunun neresi adalet. Bir hayvanı bile ezdiğin zaman insan vicdan azabı çekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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