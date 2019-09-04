Maganda kurşunuyla başından yaralandı; 1 santimle hayatta kaldı
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde nişan eğlencesinde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başını sıyırdığı Fedai Ertav (42), yaralandı.
04.09.2019 12:04
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde nişan eğlencesinde kimliği belirsiz kişinin tabancasından çıkan kurşunun başını sıyırdığı Fedai Ertav (42), yaralandı. Doktorlar, Ertav'ın, 1 santimle hayatta kaldığını belirtti.
?Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Nişan eğlencesinde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Fedai Ertav'ın başına isabet etti. Kurşunun başını sıyırdığı Ertvav, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, tedaviye alınan Ertav'ın 1 santimle hayatta kaldığını belirtti.
Jandarma, Ertav'ı yaralayan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
- Samsun
?Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Eğridere Mahallesi'nde meydana geldi. Nişan eğlencesinde havaya ateş açanlardan birinin tabancasından çıkan kurşun, davetlilerden Fedai Ertav'ın başına isabet etti. Kurşunun başını sıyırdığı Ertvav, çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorlar, tedaviye alınan Ertav'ın 1 santimle hayatta kaldığını belirtti.
Jandarma, Ertav'ı yaralayan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.
- Samsun
Kaynak: DHA